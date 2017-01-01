ОБСЄ зафіксувала 750 вибухів на Донбасі за 13 квітня

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СММ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню в Луганській області

Спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували у зоні бойових дій на Донбасі 750 вибухів за 13 квітня.

Про це йдеться у звіті місії.

Зокрема, у Донецькій області зафіксовано 600 вибухів протягом доби, а в Луганській — 150.

«СММ констатувала збільшення кількості випадків порушення режиму припинення вогню в Донецькій області, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, зафіксувавши, серед іншого, щонайменше 600 вибухів супроти приблизно 100 вибухів відповідно», — йдеться у звіті.

Крім того, камери СММ, встановлені на шахті «Октябрська», в Авдіївці та Широкиному, зафіксували понад 200 снарядів і щонайменше 350 трасуючих снарядів.

«СММ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню в Луганській області, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (зафіксувавши, серед іншого, щонайменше 150 вибухів супроти приблизно 130 відповідно)», — повідомляє ОБСЄ.

Також зазначається, що неподалік підконтрольного «ЛНР» Молодіжного спостерігачі чули приблизно 140 вибухів невизначеного походження і понад 800 пострілів зі стрілецької зброї.