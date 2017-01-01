ОБСЄ зафіксувала вчора в зоні АТО близько 500 вибухів

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Місія ОБСЄ

На Донеччині зафіксовано 460 вибухів, у Луганській області - 41

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ за минулу добу зафіксувала близько 500 вибухів у Донецькій і Луганській областях. Про це йдеться у звіті місії за 23 лютого.

«Спеціальна моніторингова місія задокументувала схожу кількість порушень режиму припинення вогню у Донецькій області, але більше вибухів (460), у порівнянні з попереднім 24-годинним періодом (420 вибухів). СММ рано вранці 23 лютого зафіксувала більше 300 вибухів впродовж менш ніж двох годин у контрольованому урядом України Світлодарську (57 км на північний схід від Донецька)», - йдеться у документі.

Разом з тим, у Луганській області спостерігачі задокументували більше порушень режиму припинення вогню. Зокрема, було зафіксовано 41 вибух порівняно з 20 у попередні 24 години.

Як повідомляв «Главком», минулої доби, 23 лютого, в зоні АТО загинув один український військовий, ще двоє отримали поранення. Загалом зафіксовано 83 обстріли.

Сьогодні близько 14.30 у Ясинуватій, яка контролюється бойовиками, патруль СММ намагався запустити БПЛА, щоб здійснити спостереження ймовірного обстрілу Донецької фільтрувальної станції, але в цей час озброєні чоловіки націлили на спостерігачів ОБСЄ зброю. Бойовики забрали безпілотник місії.