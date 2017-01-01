ОБСЄ зафіксувала вибухи біля КПВВ «Майорськ»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Місія ОБСЄ

Українська сторона заявила, що вибухи були контрольованими підривами

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ стала свідком вибухів поблизу колишнього гуманітарно-логістичного центру біля підконтрольного Україні населеного пункту Одрадівка Донецької області

Про це йдеться у звіті місії від 9 квітня.

«8 квітня патруль СММ у складі п’яти співробітників місії прямував до КПВВ (контрольний пункт в’їзду/виїзду) у н. п. Майорську для моніторинга перетину лінії зіткнення двома представниками ЗС РФ при Спільному центрі з контролю та координації», - йдеться у звіті.

Об 11:37, перебуваючи поблизу колишнього гуманітарно-логістичного центру за 2 км на південь від н. п. Одрадівка, спостерігачі почули та побачили два вибухи за 300 м на південь від своєї позиції. Патруль залишив місце розташування.

Зупинившись неподалік південної околиці Одрадівки за 2 км на північ від гуманітарно‑логістичного центру, об 11:59 спостерігачі почули ще два вибухи.

У місії додають, що українська сторона в СЦКК заявила, що почуті та побачені вибухи були контрольованими підривами, пов’язаними з проведенням робіт із розмінування поблизу гуманітарно‑логістичного центру.

«На момент інциденту патруль не зафіксував жодних робіт із розмінування, водночас СЦКК заздалегідь не повідомляв СММ про проведення таких робіт у цьому районі», - заявили у місії.

Нагадаємо, в Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ заявили, що за минулий тиждень з боку бойовиків зафіксовано 20 випадків обмеження свободи пересування спостерігачів.