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Минулого тижня Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) зафіксувала зниження рівня насильства на Донбасі на 20%.

Про це повідомив заступник керівника спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг під час брифінгу у п'ятницю, 21 квітня

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«Минулий тиждень був черговим запеклим тижнем на Донбасі. Більшість порушень, зафіксованих СММ ОБСЄ відбувалися в 4 гарячих точках. Але були і хороші новини, третій тиждень поспіль СММ ОБСЄ констатувала зниження рівня насильства. Минулого тижня кількість порушень знизилося приблизно на 20%, якщо порівнювати з позаминулим тижнем», - сказав Хуг.

Крім того, було зафіксовано близько 200 пострілів із забороненої зброї. Однак, за словами Хуга, близько половини цих порушень пов'язані з проведенням навчань.







Повний текст читайте тут: Минулого тижня Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) зафіксувала зниження рівня насильства на Донбасі на 20%. Про це повідомив заступник керівника спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг під час брифінгу у п'ятницю, 21 квітня, передає кореспондент РБК-Україна. "Минулий тиждень був чергової запеклої тижнем на Донбасі. Більшість порушень, зафіксованих СММ ОБСЄ відбувалися в 4 гарячих точках. Але були і хороші новини, третій тиждень поспіль СММ ОБСЄ констатувала зниження рівня насильства. Минулого тижня кількість порушень знизилося приблизно на 20%, якщо порівнювати з позаминулим тижнем", - сказав Хуг. Крім того, було зафіксовано близько 200 пострілів із забороненої зброї. Однак, за словами Хуга, близько половини цих порушень пов'язані з проведенням навчань.Повний текст читайте тут: https://www.rbc.ua/ukr/news/proshloy-nedele-obse-zafiksirovala-snizhenie-1492773281.html