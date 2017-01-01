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    ОБСЄ зафіксувала зниження рівня насильства на Донбасі на 20%

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    Фото:Корреспондент
    Минулого тижня Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) зафіксувала зниження рівня насильства на Донбасі на 20%. Про це повідомив заступник керівника спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг під час брифінгу у п'ятницю, 21 квітня.

    «Минулий тиждень був черговим  запеклим тижнем на Донбасі. Більшість порушень, зафіксованих СММ ОБСЄ відбувалися в 4 гарячих точках. Але були і хороші новини, третій тиждень поспіль СММ ОБСЄ констатувала зниження рівня насильства. Минулого тижня кількість порушень знизилося приблизно на 20%, якщо порівнювати з позаминулим тижнем», - сказав Хуг.

     Крім того, було зафіксовано близько 200 пострілів із забороненої зброї. Однак, за словами Хуга, близько половини цих порушень пов'язані з проведенням навчань.

    Минулого тижня Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) зафіксувала зниження рівня насильства на Донбасі на 20%. Про це повідомив заступник керівника спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг під час брифінгу у п'ятницю, 21 квітня, передає кореспондент РБК-Україна. "Минулий тиждень був чергової запеклої тижнем на Донбасі. Більшість порушень, зафіксованих СММ ОБСЄ відбувалися в 4 гарячих точках. Але були і хороші новини, третій тиждень поспіль СММ ОБСЄ констатувала зниження рівня насильства. Минулого тижня кількість порушень знизилося приблизно на 20%, якщо порівнювати з позаминулим тижнем", - сказав Хуг. Крім того, було зафіксовано близько 200 пострілів із забороненої зброї. Однак, за словами Хуга, близько половини цих порушень пов'язані з проведенням навчань.
    Повний текст читайте тут: https://www.rbc.ua/ukr/news/proshloy-nedele-obse-zafiksirovala-snizhenie-1492773281.html
    Минулого тижня Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) зафіксувала зниження рівня насильства на Донбасі на 20%. Про це повідомив заступник керівника спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг під час брифінгу у п'ятницю, 21 квітня, передає кореспондент РБК-Україна. "Минулий тиждень був чергової запеклої тижнем на Донбасі. Більшість порушень, зафіксованих СММ ОБСЄ відбувалися в 4 гарячих точках. Але були і хороші новини, третій тиждень поспіль СММ ОБСЄ констатувала зниження рівня насильства. Минулого тижня кількість порушень знизилося приблизно на 20%, якщо порівнювати з позаминулим тижнем", - сказав Хуг. Крім того, було зафіксовано близько 200 пострілів із забороненої зброї. Однак, за словами Хуга, близько половини цих порушень пов'язані з проведенням навчань.
    Повний текст читайте тут: https://www.rbc.ua/ukr/news/proshloy-nedele-obse-zafiksirovala-snizhenie-1492773281.html
    ОБСЄ АТО бойовики на Донбасі Олександр Хуг
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