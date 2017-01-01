ОБСЄ зафіксували 2260 порушень режиму припинення вогню за добу

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Здебільшого, вогонь здійснювався із заборонених видів озброєння

Місія ОБСЄ зафіксувала 2260 порушень режиму припинення вогню у зоні бойових дій на Донбасі протягом доби.

Про це Громадському розповів заступник керівника Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг.

«Сьогодні о 04:40 ранку ми почали фіксувати порушення режиму припинення вогню у трикутнику Донецький аеропорт - Авдіївка - Ясинувата. Обмін вогнем продовжується й досі. Загалом сьогодні ми зафіксували понад 2260 порушень режиму припинення вогню. Здебільшого, вогонь здійснювався із заборонених видів озброєння», — сказав Хуг.

За його словами, бойові дії ввечері стали менш активними.

«Про зафіксовані нами порушення режиму припинення вогню ми відзвітуємо завтра. Тоді ми матимемо й відео з камер, розташованих на місцях. Більше деталей варто очікувати тоді», — сказав він.