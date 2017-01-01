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    ОБСЄ зафіксували 2260 порушень режиму припинення вогню за добу

    • Сьогодні, 22:19
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    Здебільшого, вогонь здійснювався із заборонених видів озброєння

    Місія ОБСЄ зафіксувала 2260 порушень режиму припинення вогню у зоні бойових дій на Донбасі протягом доби.

    Про це Громадському розповів заступник керівника Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг.

    «Сьогодні о 04:40 ранку ми почали фіксувати порушення режиму припинення вогню у трикутнику Донецький аеропорт - Авдіївка - Ясинувата. Обмін вогнем продовжується й досі. Загалом сьогодні ми зафіксували понад 2260 порушень режиму припинення вогню. Здебільшого, вогонь здійснювався із заборонених видів озброєння», — сказав Хуг.

    За його словами, бойові дії ввечері стали менш активними.

    «Про зафіксовані нами порушення режиму припинення вогню ми відзвітуємо завтра. Тоді ми матимемо й відео з камер, розташованих на місцях. Більше деталей варто очікувати тоді», — сказав він.

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