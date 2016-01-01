ОБСЄ: Застосування забороненого озброєння на Донбасі зросло на 300%



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Місія ОБСЄ на Донбасі

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ впродовж цього року зафіксувала понад 300 тис. порушень режиму припинення вогню

Протягом минулого тижня обстріли в зоні АТО на Донбасі різко зросли - кількість порушень «режиму тиші» збільшилася на 75%. Про це заявив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні (СММ) Олександр Хуг на брифінгу в четвер.

«Минулого тижня СММ ОБСЄ зафіксувала 75% підвищення кількості порушень режиму припинення вогню в порівнянні з попереднім тижнем»,- сказав він.

За його словами, застосування забороненого мінськими угодами озброєння збільшилося приблизно на 300%.

«Минулого тижня наші спостерігачі зафіксували щонайменше 985 вибухів, спричинених вогнем із мінометів, танків, артилерії та реактивних систем залпового вогню. Попереднього тижня вони зафіксували 242 вибухи. Це заборонене озброєння використовувалося людьми в уніформі, незважаючи на той факт, що люди в костюмах уже давно погодилися відвести це озброєння», - сказав Хуг.

Він зазначив, що переважна кількість цих вибухів, а саме, 843, була зафіксована на минулих вихідних у районах на південь та південний схід від Світлодарська. «На цю гарячу точку припадає половина від усієї кількості порушень режиму припинення вогню в межах до зони безпеки. За цими фактами криється колосальне збільшення рівня насильства», - сказав Хуг.

За його словами, у підконтрольному уряду Світлодарську спостерігачі місії в неділю за шість годин чули 700 вибухів, 680 з яких вони кваліфікували як постріли з артилерії калібру 122 мм .

У розташованому поблизу Дебальцевому, що контролюється т. зв. «ДНР», спостерігачі СММ у суботу зафіксували 12 пострілів із реактивних систем залпового вогню, наступного дня – ще 43 постріли з РСЗВ, а також 199 вибухів невизначеного походження.

Крім того, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ впродовж цього року зафіксувала понад 300 тис. порушень режиму припинення вогню. «За рік не було жодного дня, коли б ми не зафіксували порушення режиму припинення вогню. За цілий рік ми зафіксували понад 300 тис. порушень режиму припинення вогню, більшість цих порушень здійснювалася з застосуванням заборонених мінськими угодами озброєнь, а саме, артилерійських установок, мінометів, танків, реактивних систем залпового вогню», - сказав Хуг.

«Навіть незважаючи на те, що сторони погодилися відвести свої озброєння за узгоджені рубежі, цього року ми зафіксували понад 3 тис. одиниць такого озброєння в порушення лінії відведення», - додав Хуг.

Він також зазначив, що більшість випадків насильства, які спостерігала СММ на Донбасі, відбувається в населених пунктах або поблизу них. «Враховуючи, що боєприпаси використовуються в буквальному розумінні тисячами, цивільне населення неминуче потрапляє під нищівну силу цих насильницьких дій. Із січня до листопада цього року СММ ОБСЄ зафіксувала 83 летальні випадки, а також 305 випадків поранення цивільного населення», - сказав Хуг.

Джерело: УНІАН