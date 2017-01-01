ОБСЄ заявляє про перешкоджання роботі спостережної місії на Донбасі

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Спостерігачі ОБСЄ

За минулий тиждень з боку бойовиків зафіксовано 20 випадків обмеження свободи пересування спостерігачів

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг заявляє про перешкоджання роботі спостерігачів у зоні бойових дій на Донбасі.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

«Сторони, зокрема ті, кому належить фактичний контроль над окремими районами Донецької та Луганської областей, часто відмовляються дозволяти робити нам нашу роботу, вони перешкоджають нашій роботі з моніторингу, вони власне підривають нашу здатність верифікувати виконання досягнутих домовленостей, тим самим вони відмовляють собі відновити довіру, якої їм так бракує», – заявив Хуг.

За його словами, минулого тижня було зафіксовано 29 випадків обмеження свободи пересування спостерігачів, дев’ять разів – у підконтрольних українському уряду районах та 20 разів у районах, що не контролюються урядом.

«У двох випадках у підконтрольних так званій ДНР районах були здійснені постріли в безпосередній близькості від спостерігачів», – додав він.

Представник ОБСЄ зазначив, що протягом останніх двох місяців була серія інцидентів, коли стосовно неозброєних цивільних спостерігачів відбувалися насильницькі дії.

Нагадаємо, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ заявлила про обстріл безпілотника місії 5 квітня на Луганщині. Подія сталася за 200 метрів на захід від аеродрому на південно-східній околиці підконтрольного угрупованню «ЛНР» Луганська.