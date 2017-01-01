ОБСЄ змінила правила патрулювання в зоні АТО через підрив авто спостерігачів

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Фото: AFP Знищений автомобіль місії ОБСЄ

Всі патрулі моніторингової місії на Донбасі їздитимуть тільки по дорогах з твердим покриттям

Через підрив авто патруля спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на непідконтрольній території Луганщини, спостерігачі змінюють правила патрулювання в зоні конфлікту на Донбасі.

Про це йдеться у звіті місії ОБСЄ за 10 квітня.

Повідомляється, що відтепер всі патрулі моніторингової місії на Донбасі їздитимуть тільки по дорогах з твердим покриттям.

«Патрулювання на даному етапі проводиться тільки на дорогах з бетонним, твердим покриттям. Розглядаються також додаткові заходи і вони будуть зроблені, якщо того вимагатимуть», – заявив під час брифінгу перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Олександр Хуг.

Він також додав, що наразі секретаріат ОБСЄ проводить власне розслідування, голова ОБСЄ Себастьян Курц поклав на секретаря завдання провести зовнішню експертизу.

У Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ заявили 28 квітня, що, на їхню думку, підрив автомобіля ОБСЄ не був нещасним випадком - міну було закладено в місці, де не має бути озброєнь.

Нагадаємо, 23 квітня в районі підконтрольного бойовикам села Пришиб у Луганській області підірвався автомобіль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Як повідомив чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц, один співробітник СММ ОБСЄ загинув, ще один дістав поранення. Пізніше стало відомо, що постраждали дві людини, а не одна.

Держдеп США закликав Росію використати свій вплив на бойовиків для розслідування інциденту.

Генсек ОБСЄ Ламберто Заньєр повідомлив, що Організація з безпеки та співпраці в Європі почала розслідування інциденту з підривом автомобіля місії.

Президент України Петро Порошенко під час телефонної розмови з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном запропонував активізувати розгляд питання про розміщення на Донбасі міжнародного миротворчого контингенту під егідою ООН.

Заступник голови СММ ОБСЄ Олександр Хуг розповів, що загиблий був громадянином США, ще двоє поранених – громадяни Німеччини і Чехії.

В «ЛНР» заявили, що вибух стався через те, що автомобіль місії «відхилився від основного маршруту і рухався другорядними дорогами».

Міністерство зовнішніх справ України впевнене, що підрив на території окупованої Росією Луганщини автомобіля Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ є підтвердженням спроб Москви та її маріонеток залякати спостерігачів.