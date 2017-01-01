ОБСЄ звітує про збільшення порушень режиму тиші в зоні АТО

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Спостерігач ОБСЄ

Вчора на Донбасі спостерігачі ОБСЄ зафіксували 120 вибухів

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) протягом минулої доби зафіксували 120 вибухів у Донецькій та Луганській областях.

Про це з посиланням на звіт місії повідомляє «Уніан».

«У Донецькій області Спеціальна моніторингова місія задокументувала більше порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім 24-годинним періодом (90 вибухів)», - йдеться у звіті.

При цьому сказано, що близько 90% вибухів було зафіксовано в районі Авдіївки-Ясинуватої-Донецького летовища.

«У Луганській області Спеціальна моніторингова місія задокументувала більше порушень режиму припинення вогню, включаючи 30 вибухів, якщо порівнювати з попереднім 24-годинним періодом (приблизно 20 вибухів)», - зазначають спостерігачі.



Також сказано, що 3 квітня впродовж дня спостерігачі, перебуваючи у підконтрольній уряду Україні Трьохізбенці (32-км на північний захід від Луганська), чули шість вибухів із озброєння невстановленого типу на відстані 10 км на південь та південний захід.

В той же день, перебуваючи у підконтрольній бойовикам «ЛНР» Маломиколаївці (36 км на південний захід від Луганська), представники місії чули вісім вибухів із невстановленого типу озброєння на відстані приблизно 7 км на північний захід.

Також спостерігачі ОБСЄ назвали найгарячіші точки на Донбасі.

Нагадаємо, упродовж минулої доби російсько-окупаційні війська 48 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Внаслідок бойових дій загинуло двоє військових, п'ятеро зазнали поранення.