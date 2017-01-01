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    ОБСЄ звітує про збільшення порушень режиму тиші в зоні АТО

    • Вчора, 23:42
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    Спостерігач ОБСЄ
    Спостерігач ОБСЄ

    Вчора на Донбасі спостерігачі ОБСЄ зафіксували 120 вибухів

    Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) протягом минулої доби зафіксували 120 вибухів у Донецькій та Луганській областях.

    Про це з посиланням на звіт місії повідомляє «Уніан».

    «У Донецькій області Спеціальна моніторингова місія задокументувала більше порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім 24-годинним періодом (90 вибухів)», - йдеться у звіті.

    При цьому сказано, що близько 90% вибухів було зафіксовано в районі Авдіївки-Ясинуватої-Донецького летовища.

    «У Луганській області Спеціальна моніторингова місія задокументувала більше порушень режиму припинення вогню, включаючи 30 вибухів, якщо порівнювати з попереднім 24-годинним періодом (приблизно 20 вибухів)», - зазначають спостерігачі.

    Також сказано, що 3 квітня впродовж дня спостерігачі, перебуваючи у підконтрольній уряду Україні Трьохізбенці (32-км на північний захід від Луганська), чули шість вибухів із озброєння невстановленого типу на відстані 10 км на південь та південний захід.

    В той же день, перебуваючи у підконтрольній бойовикам «ЛНР» Маломиколаївці (36 км на південний захід від Луганська), представники місії чули вісім вибухів із невстановленого типу озброєння на відстані приблизно 7 км на північний захід.

    Також спостерігачі ОБСЄ назвали найгарячіші точки на Донбасі.

    Нагадаємо, упродовж минулої доби російсько-окупаційні війська 48 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

    Внаслідок бойових дій загинуло двоє військових, п'ятеро зазнали поранення.

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