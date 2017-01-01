Обстріл Авдіївки: горить житловий район і поранено цивільних

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Авдіївка залишається одним із найгарячіших місць по усій лінії розмежування

За попередніми даними, в Авдіївці, яку бойовики вночі обстріляли з реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град», є поранені серед місцевого населення, є інформація про руйнування та пожежу у житловому районі міста. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

«Сьогодні вночі російсько-окупаційні війська обстріляли околиці населеного пункту Авдіївка із реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град». Наразі є інформація про руйнування та пожежу у житловому районі міста. Пошкоджено кілька будинків. За попередніми даними є поранені серед місцевого населення. Інформація уточнюється», - йдеться у повідомленні.

У штабі АТО наголосили, що Авдіївка залишається одним із найгарячіших місць по усій лінії розмежування.

«До четвертої ранку російські окупанти випустили в бік українських позицій понад вісімдесят ракет із РСЗВ БМ-21 «Град» та тридцять артилерійських снарядів калібру 152 міліметри. Також по українцях гатили з мінометів 120, 82 міліметри, танків та стрілецької зброї. Крім того, вночі окупанти здійснили чергову спробу штурму наших позицій, яку було відбито», - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, Україна звернулася з листом до генсекретаря ООН через ситуацію в Авдіївці.