  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Обстріл Авдіївки: горить житловий район і поранено цивільних

    • Сьогодні, 08:26
    • Розсилка

    Авдіївка залишається одним із найгарячіших місць по усій лінії розмежування

    За попередніми даними, в Авдіївці, яку бойовики вночі обстріляли з реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град», є поранені серед місцевого населення, є інформація про руйнування та пожежу у житловому районі міста. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

    Читайте також

    «Сьогодні вночі російсько-окупаційні війська обстріляли околиці населеного пункту Авдіївка із реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град». Наразі є інформація про руйнування та пожежу у житловому районі міста. Пошкоджено кілька будинків. За попередніми даними є поранені серед місцевого населення. Інформація уточнюється», - йдеться у повідомленні.

    У штабі АТО наголосили, що Авдіївка залишається одним із найгарячіших місць по усій лінії розмежування.

    «До четвертої ранку російські окупанти випустили в бік українських позицій понад вісімдесят ракет із РСЗВ БМ-21 «Град» та тридцять артилерійських снарядів калібру 152 міліметри. Також по українцях гатили з мінометів 120, 82 міліметри, танків та стрілецької зброї. Крім того, вночі окупанти здійснили чергову спробу штурму наших позицій, яку було відбито», - сказано у повідомленні.

    Нагадаємо, Україна звернулася з листом до генсекретаря ООН через ситуацію в Авдіївці.

    Читайте також
    Авдіївка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ