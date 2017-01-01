Обстріл Авдіївки кваліфікували як теракт

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В Авдіївці від розриву снаряда 68-річна жінка отримала осколкове поранення передпліччя і опіки

Поліція кваліфікувала обстріл Авдіївки як теракт, порушено кримінальне провадження за ч.2 ст.258

Про це повідомляє прес-служба ГУНП Донецької області.

«Бойовики продовжили розстрілювати житлові квартали прифронтового міста. Сьогодні близько 15:40 бойовики знову обстрілювали стару частину міста. Так, один із снарядів потрапив в приватний будинок по вулиці Колосова. Від розриву снаряда 68-річна жінка отримала осколкове поранення передпліччя і опіки. Поранена жінка була доставлена в місцеву лікарню. В даний час життя жінки нічого не загрожує, а ось будинок пенсіонерки майже повністю знищений в результаті пожежі», – йдеться у повідомленні.

У постраждалому районі зараз працюють співробітники поліції, які документують наслідки обстрілу, обходять будинки і з’ясовують, яка допомога потрібна людям.