Обстріл Авдіївки: снаряд влучив у шкільну котельню
- Сьогодні, 20:36
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Зруйнований будинок в Авдіївці
Наразі бойовики гатять по околицях Авдіївки і позиціях сил АТО
Внаслідок обстрілу бойовиками Авдіївки снаряд влучив у котельню школи, пошкоджено газопровід. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.
«Московити продовжують обстрілювати Авдіївку. Один снаряд влучив у котельню ЗОШ 4. Пошкоджено газопровід. Комунальники, які виїхали на місце, вже перекрили трубу», - написав він.
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Жебрівський також повідомив, що «зараз снаряди лягають на околицях і по позиціях наших захисників-ЗСУ».
Як повідомлялося, у п'ятницю увечері бойовики почали обстрілювати житлові райони Авдіївки, внаслідок чого отримали поранення два мирних жителя. Є попадання в будівлі міста.