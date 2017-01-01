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    Обстріл Авдіївки: снаряд влучив у шкільну котельню

    • Сьогодні, 20:36
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    Зруйнований будинок в Авдіївці
    Зруйнований будинок в Авдіївці

    Наразі бойовики гатять по околицях Авдіївки і позиціях сил АТО

    Внаслідок обстрілу бойовиками Авдіївки снаряд влучив у котельню школи, пошкоджено газопровід. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

    «Московити продовжують обстрілювати Авдіївку. Один снаряд влучив у котельню ЗОШ 4. Пошкоджено газопровід. Комунальники, які виїхали на місце, вже перекрили трубу», - написав він.

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    Жебрівський також повідомив, що «зараз снаряди лягають на околицях і по позиціях наших захисників-ЗСУ».

    Як повідомлялося, у п'ятницю увечері бойовики почали обстрілювати житлові райони Авдіївки, внаслідок чого отримали поранення два мирних жителя. Є попадання в будівлі міста.

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