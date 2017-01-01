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    Обстріл Авдіївки: українські воїни відбили нічний штурм

    • Сьогодні, 08:51
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    До 4:00 ранку російські окупанти випустили в бік українських позицій понад 80 ракет із РСЗВ БМ-21 «Град»

    Вночі біля Авдіївки російські окупанти спробували штурмувати позиції сил АТО, проте отримали відсіч.

    Про це повідомляють у Міноборони.

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    «Вночі окупанти здійснили чергову спробу штурму наших позицій, яку було відбито», - йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, що сьогодні вночі бойовики обстріляли Авдіївку з «Градів», є поранені серед мирних жителів.

    До 4:00 ранку російські окупанти випустили в бік українських позицій понад 80 ракет із РСЗВ БМ-21 «Град» та 30 артилерійських снарядів калібру152 міліметри.

    Також по українцях гатили з мінометів 120, 82 міліметри, танків та стрілецької зброї.

    За минулу добу під Авдіївкою загинуло 3 українських військових, 24 поранено.

    Нагадаємо, Україна звернулася з листом до генсекретаря ООН через ситуацію в Авдіївці.

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