Обстріл Авдіївки: зруйнований майже цілий квартал міста

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Зруйнований в результаті обстрілу будинок в Авдіївці

Було пошкоджені понад 10 будинків у Авдіївці

Обстріли бойовиками житлових кварталів Авдіївки продовжуються.

Українська сторона СЦКК повідомляє, що внаслідок обстрілу був зруйнований майже цілий квартал в районі Стара Авдіївка. Було пошкоджені понад 10 будинків по вулицях Лермонтова, Колосова, Леваневського, Шевченка. В будівлях пробиті дахи, у вікнах вибите скло, зруйновані присадибні споруди.

Один з жителів району, 30-річний чоловік, отримав осколкове поранення голови та евакуйований до Авдіївської ЦРЛ. Лікарі характеризують його стан, як середньої важкості.

На місці обстрілу працюють спостерігачі української сторони СЦКК, співробітники ДСНС, поліції, бригади швидкої допомоги.

«Зазначений жорстокий злочин, порушення усіх законів гуманізму та правил ведення війни НЗФ ОРДО черговий раз свідчать про цілеспрямовані дії щодо подальшого загострення конфлікту, небажання дотримуватися режиму припинення вогню та свідоме невиконання Мінських домовленостей», - заявила українська сторона СЦКК.

Раніше начальник Головного управління Нацполіції в Донецькій області В’ячеслав Аброськін повідомив, що бойовики з «Градів» обстріляли стару частину міста Авдіївка.