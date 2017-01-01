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    Обстріл консульства в Луцьку: МЗС Польщі викликало посла України

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    Пошкоджена будівля польського консульства в Луцьку
    Пошкоджена будівля польського консульства в Луцьку

    Варшава надішле Києву ноту протесту

    Міністерство закордонних справ Польщі у середу, 29 березня, викликає на розмову посла України в Польщі Андрія Дещицю у зв'язку з обстрілом з гранатомета Генерального консульства РП у Луцьку. Про це йдеться в офіційній заяві МЗС Польщі.

    Варшава надішле Києву ноту протесту і вимагає захисту свого майна і затримання винуватців злочину.

    «До міністерства закордонних справ викликано посла України в Польщі. Наше диппредставництво у Києві надішле ноту протесту до МЗС України. Ми очікуємо від української влади забезпечення ефективної і посиленої охорони наших представництв в Україні, швидкого розслідування обставин надзвичайної події, виявлення і затримання зловмисників», – йдеться в заяві польського зовнішньополітичного відомства.

    У МЗС Польщі підтвердили, що опівночі в будинку їхнього консульства у Луцьку стався вибух, внаслідок якого ніхто не постраждав.

    Українські служби правопорядку підтвердили, що до вибуху призвів постріл з гранатомета.

    Як повідомлялося, сьогодні вночі невідомі обстріляли приміщення Генерального консульства Польщі у Луцьку.

    Джерело: Укрінформ

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