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    Обстріл урядового кварталу Багдада: у місті перекрито дороги

    • Сьогодні, 00:11
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    За словами очевидця, «зелену зону» обстріляли 6 чи 7 ракетами

    У столиці Іраку Багдаді невідомі обстріляли так звану «зелену зону», де розташовані урядові будівлі та офіси міжнародних організацій.

    Про це повідомляє AFP.

    «Кілька снарядів «Катюш» випустили з районів Баладіят та Палестина-стріт. Вони приземлилися в зеленій зоні», — повідомили у Командуванні спецопераціями.

    Також обстріл підтвердили поліція та співробітники міністерства внутрішніх справ.

    «Кілька ракет були випущені, однак не визначено, з якою метою, і чи є жертви», — йдеться у повідомленні.

    За словами очевидця, «зелену зону» обстріляли 6 чи 7 ракетами. Він також повідомив про 4 гудки сирени, які сповістили про атаку.

    Крім того повідомляється, що внаслідок обстрілу у місті перекрили кілька головних доріг та збільшили кількість правоохоронців для безпеки.


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