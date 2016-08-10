Обстріл урядового кварталу Багдада: у місті перекрито дороги



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За словами очевидця, «зелену зону» обстріляли 6 чи 7 ракетами

У столиці Іраку Багдаді невідомі обстріляли так звану «зелену зону», де розташовані урядові будівлі та офіси міжнародних організацій.

Про це повідомляє AFP.

«Кілька снарядів «Катюш» випустили з районів Баладіят та Палестина-стріт. Вони приземлилися в зеленій зоні», — повідомили у Командуванні спецопераціями.

#Baghdad's Green Zone came under attack last night by Katyusha rockets according to #Baghdad. pic.twitter.com/hwu7wWyGfV — Zaid Benjamin (@zaidbenjamin) 11 лютого 2017 р.

Також обстріл підтвердили поліція та співробітники міністерства внутрішніх справ.

«Кілька ракет були випущені, однак не визначено, з якою метою, і чи є жертви», — йдеться у повідомленні.

За словами очевидця, «зелену зону» обстріляли 6 чи 7 ракетами. Він також повідомив про 4 гудки сирени, які сповістили про атаку.

Крім того повідомляється, що внаслідок обстрілу у місті перекрили кілька головних доріг та збільшили кількість правоохоронців для безпеки.



