Обстріл урядового кварталу Багдада: у місті перекрито дороги
- Сьогодні, 00:11
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За словами очевидця, «зелену зону» обстріляли 6 чи 7 ракетамиУ столиці Іраку Багдаді невідомі обстріляли так звану «зелену зону», де розташовані урядові будівлі та офіси міжнародних організацій.
Про це повідомляє AFP.
«Кілька снарядів «Катюш» випустили з районів Баладіят та Палестина-стріт. Вони приземлилися в зеленій зоні», — повідомили у Командуванні спецопераціями.
#Baghdad's Green Zone came under attack last night by Katyusha rockets according to #Baghdad. pic.twitter.com/hwu7wWyGfV— Zaid Benjamin (@zaidbenjamin) 11 лютого 2017 р.
Також обстріл підтвердили поліція та співробітники міністерства внутрішніх справ.
«Кілька ракет були випущені, однак не визначено, з якою метою, і чи є жертви», — йдеться у повідомленні.
За словами очевидця, «зелену зону» обстріляли 6 чи 7 ракетами. Він також повідомив про 4 гудки сирени, які сповістили про атаку.
Крім того повідомляється, що внаслідок обстрілу у місті перекрили кілька головних доріг та збільшили кількість правоохоронців для безпеки.