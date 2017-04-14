Обстріл журналістів під Києвом: поліція зареєструвала справу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Співробітники поліції

У поліції чекають на журналіста програми «Слідство.Інфо», щоб він дав свідчення

Поліція Київської області внесла до Єдиного реєстру досудових рішень інформацію про обстріл знімальної групи програми «Слідство.Інфо».

Про це повідомив Українській правді речник поліції Київської області Микола Жукович.

«Ми зареєстрували в ЄРДР цю справу на підставі публікації у ЗМІ», - повідомив він.

«Ми вже запросили цього журналіста ( Максима Опанасенка. - Ред.) до Київської обласної поліції, щоб він дав свідчення. Він обіцяв це зробити у вівторок. Ми на нього чекаємо», - додав Жученко.

Як відомо, журналіст Максим Опанасенко повідомив, що у п'ятницю під селищем Плюти Київської області невідомі обстріляли авто із ним і іншим журналістом програми «Слідство.Інфо» Кирилом Шапарем.