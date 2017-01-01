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    Обстріли Авдіївки можуть припинитися на сім годин: у місто їде ОБСЄ

    • Сьогодні, 09:03
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    Критично важлива інфраструктура Авдіївки зруйнована і є загроза гуманітарної катастрофи

    У СЦКК повідомили про письмову гарантію з російського боку про припинення обстрілів Авдіївки на сім годин - з 10:00 до 17:00. Про це повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський у Facebook.

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    «Під час ранкової координаційної наради поступила інформація від СЦКК про те, що надійшла письмова гарантія з російського боку про припинення обстрілів від 10:00 до 17:00», - повідомив він.

    З його слів, ремонтні бригади приступають до роботи.

    «Очікуємо на прибуття до Авдіївки представників місії ОБСЄ для роботи в дзеркальному режимі», - додав Жебрівський.

    Нагадаємо, в Авдіївці оголосили надзвичайний стан.

    Також нагадаємо, критично важлива інфраструктура Авдіївки зруйнована і є загроза гуманітарної катастрофи.

    За даними штабу АТО, у ніч на 31 січня бойовики випустили в бік українських позицій понад 80 ракет із «Градів».

    Президент Порошенко перервав візит до Німеччини через надзвичайну ситуацію в Авдіївці. У МЗС закликали міжнародних колег посилити політико-дипломатичний тиск на Кремль через ситуацію в Авдіївці.

    Президент доручив скликати засідання тристоронньої контактної групи через ситуацію в Авдіївці.

     

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