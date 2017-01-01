Обстріли Авдіївки можуть припинитися на сім годин: у місто їде ОБСЄ

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Критично важлива інфраструктура Авдіївки зруйнована і є загроза гуманітарної катастрофи

У СЦКК повідомили про письмову гарантію з російського боку про припинення обстрілів Авдіївки на сім годин - з 10:00 до 17:00. Про це повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський у Facebook.

«Під час ранкової координаційної наради поступила інформація від СЦКК про те, що надійшла письмова гарантія з російського боку про припинення обстрілів від 10:00 до 17:00», - повідомив він.

З його слів, ремонтні бригади приступають до роботи.

«Очікуємо на прибуття до Авдіївки представників місії ОБСЄ для роботи в дзеркальному режимі», - додав Жебрівський.

Нагадаємо, в Авдіївці оголосили надзвичайний стан.

Також нагадаємо, критично важлива інфраструктура Авдіївки зруйнована і є загроза гуманітарної катастрофи.

За даними штабу АТО, у ніч на 31 січня бойовики випустили в бік українських позицій понад 80 ракет із «Градів».

Президент Порошенко перервав візит до Німеччини через надзвичайну ситуацію в Авдіївці. У МЗС закликали міжнародних колег посилити політико-дипломатичний тиск на Кремль через ситуацію в Авдіївці.

Президент доручив скликати засідання тристоронньої контактної групи через ситуацію в Авдіївці.