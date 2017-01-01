Обстріли Авдіївки загрожують Донецькій фільтрувальній станції - ОБСЄ

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Місія ОБСЄ на Донбасі

Зупинка станції залишить без води частину Донеччини, а це може призвести до гуманітарної катастрофи

Донецька фільтрувальна станція продовжує наражатися на небезпеку через обстріли, які тривають між Авдіївкою й Ясинуватою.

Про це заявляють спостерігачі місії ОБСЄ на Донбасі.

«СММ ОБСЄ занепокоєна повідомленнями про нічні бойові дії в районі н.п. Авдіївка - Ясинувата. Донецька фільтрувальна станція продовжує наражатися на небезпеку», - повідомляється в Твітері організації.

СММ занепокоєна повідомленнями про нічні бойові дії в р-ні Авдіївка-Ясинувата. Донецька фільтр станція продовжує наражатися на небезпеку pic.twitter.com/zS05tun8nL — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 18 лютого 2017 р.

Нагадаємо, наприкінці січня через посилені обстріли бойовиків біля Авдіївки місто й Донецька фільтрувальна станція лишилися без енергопостачання, яке було неможливо відновити через порушення бойовиками домовленостей про «тишу».

За даними штабу АТО, бойовики продовжують обстріли на Донецькому напрямку, під Авдіївкою випущено сотні боєприпасів. Внаслідок обстрілів поранено 4 цивільних осіб, бойовики розгатили з артилерії дві багатоповерхівки та три приватних будинки.