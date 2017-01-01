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    Обстріли авдіївської промзони продовжуються

    • Вчора, 22:36
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    Важкопоранених у авдіївській промці немає, бійці перебувають у шпиталях

    Станом на 22 годину обстріли авдіївської промзони продовжуються
    Про це в ефірі 112 Україна розповіла речник 72-ї ОМБР ЗСУ Олена Мокренчук.

    «Поранених направили до військових шпиталів і наразі їм вже надано відповідну допомогу. Важких серед них немає. Рідні поінформовані», - зазначила вона.

    При цьому Мокренчук підкреслила, що наразі обстріли авдіївської промзони продовжуються.

    «Бій почався близько четвертої ранку і досі триває. Вже не так сильно б'ють, але тим не менше. Стріляють із важкої артилерії. Очікуємо всього», - сказала вона.

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