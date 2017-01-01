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    Обстріли на Донбасі: важко поранено жінку-військовослужбовця

    • Сьогодні, 13:08
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    Українські захисники в зоні АТО
    Українські захисники в зоні АТО

    За минулу добу шестеро українських бійців отримали поранення і травми

    За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі в результаті бойових дій шість українських військовослужбовців отримали поранення і травми. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

    «За минулу добу внаслідок активних бойових дій загиблих у рядах українських військ немає, проте шість військовослужбовців отримали поранення і травми. Ці втрати сили антитерористичної операції зазнали в ході обстрілу ворожих в Авдіївці і Водяному», - сказав він.

    Лисенко повідомив, що одна з поранених – жінка-військовослужбовець, її стан тяжкий.


    Як повідомлялося, за минулу добу російсько-терористичні війська 49 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України вздовж усієї лінії розмежування. Зокрема, на приморському напрямку бойовики відкривали вогонь по наших опорних пунктах 20 разів.

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