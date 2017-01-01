Обвал на шахті «Степова»: сім’ям загиблих гірників виплатять по 160 тис. грн



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рева не виключає, що будуть виплачені ще додаткові кошти

Сім'ям загиблих і постраждалих гірників шахти «Степова», на якій сьогодні стався вибух і обвалення породи, буде виплачена компенсація. Про це повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева.

«Звичайно, буде. Справа в тому, що в сферу управління міністерства входить державна служба праці. Розслідування нещасних випадків на виробництві проходить за її безпосередньої участі. Тому Чернега, керівник служби (Роман Чернега, голова Державної служби України з питань праці. – Ред.) одночасно з прем'єром (Володимиром Гройсманом. – Ред.) вже там», – сказав Рева на телеканалі «112 Україна».

Він додав, що «сім'ям загиблих має бути виплачено 160 тисяч гривень або 100 прожиткових мінімумів станом на 1 січня 2017 року на кожну сім'ю і 32 тисячі гривень або 20 прожиткових мінімумів на кожного утриманця у цих сім'ях».

Міністр припустив, що прем'єр також не залишить ці родини без уваги. «Напевно додаткові кошти будуть виплачені вже в рамках допомоги більше тих сум, які передбачені чинним законодавством», – зазначив Рева.

Нагадаємо, сьогодні, 2 березня, о 12:46, у с. Глухів Сокальського району Львівської області на шахті №10 «Степова» ВАТ «Львіввугілля» на горизонті 550 м, у 119 конвеєрі внаслідок вибуху сталося обрушення гірської породи. Під час вибуху загинуло вісім шахтарів.

Також повідомляється, що в червоноградській лікарні наразі перебувають 14 осіб, з них двоє у вкрай важкому стані. За необхідності їх транспортують до Львова.

Як повідомлялося, після обвалу на шахті створено координаційний штаб з ліквідації наслідків.

За фактом вибуху на шахті «Степова» в Сокальському районі зареєстровано кримінальне провадження.

Президент України Петро Порошенко оголосив всеукраїнську жалобу через трагедію на Львівщині.