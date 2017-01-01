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    Обвал шахти у Кривому Розі: гірник загинув

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    Обвал породи на шахті «Жовтнева» стався на горизонті 1220 метрів близько 9-ої години ранку

    В результаті обвалу породи на шахті у Кривому Розі загинув гірник.

    Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

    У відомстві зазначили, що обвал породи на шахті «Жовтнева» стався на горизонті 1220 метрів близько 9-ої години ранку 6 червня.  

    «О 10:03 відділенням Дніпропетровського воєнізованого гірничорятувального (аварійно-рятувального) загону виявлено та вилучено з-під завалу тіло загиблого гірника, 1979 р.н.», - наголосили у відомстві. 

    Рятувальники зауважили, що зараз проводять роботи щодо підняття тіла загиблого на поверхню.

    Раніше стало відомо, що сьогодні на одній з шахт у Кривому Розі Дніпропетровської області стався обвал породи.

    У травні на шахті у Донецькій області загинув 21-річний гірник.

    Нагадаємо, на підприємствах «Арселор МітталСтіл» у травні відбулися масові акції протесту. 11 травня на шахтах у Кривому Розі дружини разом з дітьми протестуючих гірників та іншими родичами й близькими перекрили під'їзні колії до підприємств та шахт і зупинили цим відвантаження продукції.

     

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