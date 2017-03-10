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    Обвал на шахті в Китаї: під землею залишаються 17 гірників

    • Сьогодні, 07:46
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    Рятувальники продовжують пошукові роботи

    В результаті обвалу на вугільній шахті в провінції Хейлунцзян на північному сході Китаю в п'ятницю, 10 березня, під землею опинилися заблокованими 17 осіб.

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    Про це повідомляє «Хinhua».

    Видання зазначає, в шахті компанії Longmay Mining Holding Group почалася пожежа, після чого стався обвал. Рятувальникам вдалося дістати з-під землі 256 шахтарів.

    На даний момент на місці події ведуться пошуково-рятувальні роботи. Розслідування аварії триває, додає агентство.

    Як повідомляв «Главком», вчора внаслідок обвалу мосту в італійській провінції Анкона загинула подружня парай, ще двоє отримали поранення.

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