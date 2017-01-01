Внаслідок обвалу житлового будинку в Польщі загинули вже шестеро людей

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Зруйнований будинок

Рятувальники продовжують розбирати завали

Кількість загиблих в результаті обвалу житлового будинку в польському місті Свебодзіце збільшилася до шести.

Про це повідомляє TVN24.

В регіоні був створений комітет з розслідування причин трагедії. На місці події працюють пожежні бригади, дві пошуково-рятувальні групи та п’ять вертольотів невідкладної медичної допомоги.

За словами прес-секретаря окружної пожежної охорони Яцека Курчинского, обрушилося близько 80% будинку, за попередніми даними, причиною інциденту став вибух газу.

«Поки ще занадто рано говорити про причини трагедії. Зараз ми зосереджені на тому, щоб визначити місцезнаходження людей і дістати їх з-під завалів. Це те, чим ми зараз займаємося. Для нас це пріоритетне завдання», - заявив прес-секретар пожежної служби у Вроцлаві Даніель Муха.

Свідки обвалу стверджують, що вибух було чутно на відстані кілометра.

Раніше «Главком» повідомляв, що в результаті обвалу житлового будинку від вибуху загинули п'ять осіб, серед них - дві дівчинки шкільного віку. Рятувальникам вдалося дістати чотирьох виживших людей, їх усіх доставили в реанімацію. Один з поранених перебуває у вкрай важкому стані.

Нагадаємо, обвал будинку в Польщі стався у суботу близько 9 ранку. В результаті інциденту було зруйновано два з трьох поверхів будівлі, яка розташована в самому центрі місті.