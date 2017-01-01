Очевидці розповіли подробиці жахливого теракту в Лондоні

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Фото: РБК-Україна

«Чоловік, одягнений у червоне, бив людину ножем, довжиною близько 10 дюймів»

Коли троє озброєних ножами чоловіків з фургону почали атаку в жвавому районі британської столиці в суботу ввечері, лондонці відбивались чим попало, а в деяких випадках кидали стільці і столи, щоб запобігти діям нападникам, повідомляє УНІАН з посиланням на Reuters.

Атака, внаслідок якої було поранено 48 чоловік і вбито 7, перш ніж нападники були застрелені поліцією, почалася з наїзду фургона на високій швидкості в натовп пішоходів на Лондонському мосту. «Схоже, він (водій) націлювався на групу людей», – сказав агентству 53-річний свідок на ім’я Марк Робертс.

Він бачив, принаймні, шість людей на землі після того, як фургон змінив напрям руху і з’їхав з тротуару. «Це було жахливо», – зазначив він. Потім озброєні ножами чоловіки здійснили напад на ринок Боро. Вцілілі описали пекельну сцену, яка відбувалася в районі, заповненому людьми, що відпочивали вночі в барах і ресторанах.

Джирард Воулс розповів Sky TV, що він був на вулиці біля пабу Southwark Tavern, почув крики і побачив жінку і чоловіка з ножовими пораненням, а нападники кричали: «Це заради Аллаха»,. Також він згадав, як намагався відволікти озброєних чоловіків. «Коли вони пішли, я почав (кричати – ред.) «Гей, Гей, труси!, – згадує Воулс. – Я просто намагався привернути їхню (нападників) увагу, кидаючи речі на них... Я подумав, що якщо я буду кидати пляшки або стільці, вони можуть прийти за мною.

Якщо я зможу змусити їх вийти на головну дорогу, то поліція зможе зупинити їх, вони, очевидно, можуть стріляти в них». Інші свідки повідомили, що бачили одного чоловіка з великим лезом, схожим на кухонний ніж, і жертв з колотими ранами, які кровоточили. За їхніми словами, люди бігли у паніці. Один зі свідків, який тільки сказав BBC своє ім'я Бен, повідомив, що він побачив чоловіка, одягненого в червоне, який бив людину ножем, довжиною близько 10 дюймів.

Як повідомляв «Главком», вечері 3 червня підозрювані на вантажівці в'їхали у групу пішоходів на Лондонському мосту, потім нападники у сусідньому районі «Боро Маркет» з ножами атакували людей у ресторанах. Шпиталізовано 48 людей. Силовики вбили трьох нападників у суботу, а в неділю затримали більше 10 підозрюваних у вчиненні кривавого злочину. Поліція кваліфікувала напад як терористичний акт.

Жодне угруповання наразі не взяло на себе відповідальність за теракт – третій у Великобританії з кінця березня після подібного нападу 22 березня біля парламенту на Вестмінстерському мосту і вибуху під час концерту в Манчестері 22 травня.

Між тим британська влада виконавцями злочину назвала радикальних ісламістів. Президент США Дональд Трамп висловив підтримку Великобританії, запропонувавши допомогу. Американський лідер також вимагає відновити дію свого міграційного указу, яким запроваджується тимчасова заборона на в’їзд для громадян шести мусульманських країн.

За даними українського зовнішньополітичного відомства, серед постраждалих внаслідок теракту в Лондоні українців немає.