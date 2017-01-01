Очищення України від сміття: з 30 тис. сміттєзвалищ вже ліквідовано 1%

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Сміттєзвалище

Мінприроди змусило чиновників прибирати сміття - Семерак

Міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак переконаний, що завдяки роботі електронного сервісу www.ecomapa.gov.ua до очищення країни від сміття вдалося долучити не лише чиновників, але й кожного українця. Про це повідомляє прес-служба Мінприроди.

За понад сім місяців роботи інтерактивної мапи сміттєзвалищ від мешканців різних куточків України надійшло понад тисячу звернень про місцезнаходження легальних та нелегальних сміттєзвалищ. З них 32,32% вдалося ліквідувати.

«Якщо вірити даним експертів про те, що в Україні існує понад 30 000 сміттєзвалищ, то понад 1% вже ліквідовано. Це відбулося в першу чергу завдяки активній громадянській позиції тих українців, котрі скористалися сервісом, а Мінприроди змусило чиновників на місцях виконувати свій обов’язок і прибирати сміття», - зазначив Семерак.

Найактивніше до інформування про місцезнаходження сміттєзвалищ долучилися жителі Київської, Дніпропетровської, Житомирської, Миколаївської, Одеської, Харківської та Полтавської областей, а також міста Києва. Саме від них на електронний сервіс надійшло найбільше повідомлень.

Найбільш відповідально до ліквідації сміттєзвалищ поставилися представники Київської, Харківської, Дніпропетровської, Миколаївської та Вінницької областей.

Активніше українці почали користуватися і мобільним додатком. За цей період через нього Мінприроди отримало 214 звернень про місця легальних і нелегальних сміттєзвалищ.

Нагадаємо, що проведена минулого року Мінприроди спільно з органами місцевої влади інвентаризація сміттєзвалищ показала, що в Україні їх 6153. Хоча експерти припускають, що в Україні щонайменше 30 тисяч сміттєзвалищ, у тому числі несанкціонованих. З метою їх виявлення командою Мінприроди було запущено електронний сервіс www.ecomapa.gov.ua та безкоштовні мобільні додатки для смартфонів, які підтримуються двома операційними системами Android та ios.

Міністр також підкреслив, що Мінприроди регулярно інформує Кабінет міністрів про результати діяльності сервісу та відповідальність органів місцевого самоврядування.