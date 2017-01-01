Одеська компанія не сплатила податків на 4 млн грн

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Первинні документи, транспортні накладні свідчать про незаконну діяльність

В Одесі співробітники податкової міліції в рамках виявили факт ухилення співробітниками торгової компанії від податків, в результаті чого до бюджету не надійшло 3,9 млн грн. Про це у Facebook повідомив перший заступник голови Державної фіскальної служби (ДФС) Сергій Білан.

Зокрема, розслідуючи кримінальне провадження, відкриту за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України, правоохоронці встановили, що посадові особи компанії, основний вид діяльності якої - оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами, шляхом приховування фактичних обсягів реалізованого цукру протягом січня-травня 2016 року ухилилися від сплати податків (ПДВ і податок на прибуток) на загальну суму майже 3,9 млн грн, повідомив Білан.

В ході проведених на підставі постанов суду обшуком в офісах, складських та торгових приміщень, було виявлено майже 8 тис. тонн цукру, первинні документи, транспортні накладні, які свідчать про незаконну діяльність. Слідчі дії тривають.