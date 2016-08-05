Одеські рятувальники орендували автівки за 16 мільйонів, що вдвічі дорожче за ринкову ціну



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Volkswagen Amarok DoubleCab Rancho в автосалоні можна придбати за 1,24 млн грн. Однак рятувальники орендували таке авто на три роки за 2,76 млн грн

Оренда авто для рятувальників виявилася дорожчою, ніж придбання тих самих автівок у кредит

Комунальне підприємство «Морська пошуково-рятувальна служба» (Одеса) 7 лютого за результатами тендера уклало угоду з ТОВ «Теком-Лізинг» про лізинг нових автомобілів 2016 року випуску за 16,34 млн грн. Про це повідомляється у системі ProZorro.

Строком на три роки у лізинг рятувальники взяли сім «Фольксвагенів» загальною ціною 16 мільйонів гривень. Наприклад, пікап Volkswagen Amarok DoubleCab Rancho із сигналізацією, фаркопом, адаптером для причепу, заводським піддоном багажника та кунгом коштував 2,76 млн грн. Усі автівки обладнані кондиціонерами, круїз-контролем, подушками безпеки для водія та переднього пасажира тощо.

Такі автомобілі у стандартній комплектації продають у середньому вдвічі дешевше. Той самий Volkswagen Rancho (без кунга) – за 1,24–1,27 млн грн.

За угодою, після закінчення строку лізингу служба повинна протягом трьох днів повернути транспорт лізингодавцю у такому ж стані, в якому отримала. Якби рятувальники купили пікап Rancho за ринковою ціною 1,24 млн грн у класичний кредит на три роки під 30% річних, він зрештою обійшовся покупцю у 1,81 млн грн і рятувальники залишили б його собі і користувалися б автомобілем ще багато років. А за лізинговою схемою це авто коштуватиме рятувальникам у півтора разу дорожче – 2,76 млн грн. І його через три роки доведеться повертати у тому вигляді, в якому брали – без подряпин. Таким чином трирічна оренда автомобіля коштує у півтора разу дорожче від придбання автомобіля у кредит і у двічі дорожче від простої купівлі в автосалоні.

Зазначимо, що одеський «Теком-Лізинг», який надає авто в оренду, записано на місцевих жительок Зою Благодар і Маріетту Григорян, директором є Павло Мухін.

Раніше частку Григорян мала Світлана Домчинська, а до 2012 р. засновницями були Ольга Неврева та Любов Беккер. Остання володіє 3,5% банку «Південний» разом з одеськими бізнесменами Марком Беккером і Юрієм Родіним.

Беккеру і Родіну належить ПрАТ страхова компанія «Теком», партнер «Теком-Лізингу».

Нагадаємо, у грудні комунальні підприємства Криворізької міськради взяли в лізинг у «Теком-Лізинг» техніки на 129,53 млн грн.

У 2013 р. служба вже брала в цієї фірми автомобілі у трирічний лізинг за 2,36 млн грн. Договір не було опубліковано, однак у тендерній документації були вказані мікроавтобус Hyundai H-1, автомобілі Hyundai ix35, Hyundai Sonata і Hyundai Accent, а також два пікапи Mitsubishi L 200.