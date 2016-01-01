Одеський припортовий завод вирішив тимчасово зупинити роботу
- Вчора, 15:11
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ОПЗ оголосив про призупинення роботи через високу ціну на газ та борги
Одеський припортовий завод (ОПЗ) тимчасово призупиняє виробництво, передає прес-служба підприємства.
«У зв’язку з високою ціною природного газу, що поставляється НАК „Нафтогаз України“, яка не кореспондується з цінами на світовому ринку на продукцію заводу, беручи до уваги неможливість подальшого постачання природного газу в 2017 році з боку НАК „Нафтогаз України“ до погашення існуючого боргу, прийнято рішення про тимчасове зупинення виробництв і цехів заводу», — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в даний час АТ «ОПЗ», за погодженням з Фондом державного майна України, веде пошук компаній, зацікавлених в оренді цілісного комплексу на тривалий період.
Як повідомляв «Главком», Валерія Горбатка звільнено з посади голови правління ПАТ «Одеський припортовий завод».
Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Фонд державного майна має намір 1 січня 2017 року зупинити виробничі потужності Одеського припортового заводу (ОПЗ) і протягом трьох місяців (до квітня) передати підприємство в оренду.
Раніше повідомлялось, що Кабмін схвалив реструктуризацію боргу в розмірі понад 1,5 млрд гривень великого виробника аміаку і карбаміду Одеського припортового заводу (ОПЗ) перед «Нафтогазом».
Борг реструктуризований на два роки з початком виплат 1 квітня 2017 року.
Нагадаємо, черговий конкурс з продажу ОПЗ не відбувся у зв’язку з відсутністю заявок від потенційних покупців.
Раніше ФДМУ пропонував стартову ціну ОПЗ на рівні 5,16 млрд грн.
Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що рішення про подальшу долю ОПЗ може бути ухвалене до кінця поточного тижня.