Одеський припортовий завод вирішив тимчасово зупинити роботу

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ОПЗ оголосив про призупинення роботи через високу ціну на газ та борги

Одеський припортовий завод (ОПЗ) тимчасово призупиняє виробництво, передає прес-служба підприємства.

«У зв’язку з високою ціною природного газу, що поставляється НАК „Нафтогаз України“, яка не кореспондується з цінами на світовому ринку на продукцію заводу, беручи до уваги неможливість подальшого постачання природного газу в 2017 році з боку НАК „Нафтогаз України“ до погашення існуючого боргу, прийнято рішення про тимчасове зупинення виробництв і цехів заводу», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в даний час АТ «ОПЗ», за погодженням з Фондом державного майна України, веде пошук компаній, зацікавлених в оренді цілісного комплексу на тривалий період.

Як повідомляв «Главком», Валерія Горбатка звільнено з посади голови правління ПАТ «Одеський припортовий завод».

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Фонд державного майна має намір 1 січня 2017 року зупинити виробничі потужності Одеського припортового заводу (ОПЗ) і протягом трьох місяців (до квітня) передати підприємство в оренду.

Раніше повідомлялось, що Кабмін схвалив реструктуризацію боргу в розмірі понад 1,5 млрд гривень великого виробника аміаку і карбаміду Одеського припортового заводу (ОПЗ) перед «Нафтогазом».

Борг реструктуризований на два роки з початком виплат 1 квітня 2017 року.

Нагадаємо, черговий конкурс з продажу ОПЗ не відбувся у зв’язку з відсутністю заявок від потенційних покупців.

Раніше ФДМУ пропонував стартову ціну ОПЗ на рівні 5,16 млрд грн.

Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що рішення про подальшу долю ОПЗ може бути ухвалене до кінця поточного тижня.