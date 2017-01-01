Одеський суд відпустив кримінального авторитета під домашній арешт

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Приморський райсуд Одеси

Прокуратура вже готує апеляцію на рішення суду

Приморський райсуд Одеси помістив під домашній арешт іноземного громадянина, затриманого зі зброєю та наркотиками.

Про це повідомляє у Facebook радник глави обласної поліції Руслан Форостяк.

«Приморський райсуд Одеси під головуванням Віктора Іванова обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, відхиливши клопотання про арешт стосовно відомого в кримінальних колах громадянина Шушарика, що називає себе «смотрящим за общаком». Напередодні підсудного було затримано в порядку статті 208 КПК з такими звичними для розбійника речами, як зброя, набої та розфасованими наркотичними засобами у обсягу, достатньому для закладок на цілий квартал міста», - написав Форостяк.

Він додав, що підтримати кримінальника Шушарика в суд «прийшли зо два десятки його однодумців, виходячи з перстнів на пальцях з «мастями», та звичайна, як прийнято називати в народі, тітушня».

Зараз прокуратура готує апеляцію на рішення Приморського райсуду, резюмував радник керівника обласної поліції.