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    Одеський суд відпустив кримінального авторитета під домашній арешт

    • Сьогодні, 02:49
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    Приморський райсуд Одеси
    Приморський райсуд Одеси

    Прокуратура вже готує апеляцію на рішення суду

    Приморський райсуд Одеси помістив під домашній арешт іноземного громадянина, затриманого зі зброєю та наркотиками.

    Про це повідомляє у Facebook радник глави обласної поліції Руслан Форостяк.

    «Приморський райсуд Одеси під головуванням Віктора Іванова обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, відхиливши клопотання про арешт стосовно відомого в кримінальних колах громадянина Шушарика, що називає себе «смотрящим за общаком». Напередодні підсудного було затримано в порядку статті 208 КПК з такими звичними для розбійника речами, як зброя, набої та розфасованими наркотичними засобами у обсягу, достатньому для закладок на цілий квартал міста», - написав Форостяк.

    Він додав, що підтримати кримінальника Шушарика в суд «прийшли зо два десятки його однодумців, виходячи з перстнів на пальцях з «мастями», та звичайна, як прийнято називати в народі, тітушня».

    Зараз прокуратура готує апеляцію на рішення Приморського райсуду, резюмував радник керівника обласної поліції.

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