Одеський суд закрив справу проти Марушевської через 500 грн премії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Судове засідання

На засіданні прокурор відмовився від підтримки обвинувачення

Малиновський районний суд Одеси закрив справу проти екс-голови одеської митниці Юлії Марушевської щодо отримання 500 грн премії. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив одеський активіст Сергій Стерненко.

Суддя не побачив в діях Марушевської адміністративного правопорушення.

«Представник каже, що надані обвинуваченням докази є неналежними, а згідно регламенту ДФС юридичний відділ та УВБ погоджували наказ про премію і не виявили жодних правопорушень.

Представник Юлії також зауважив, що відсутній склад адмінправопорушення і сплинув термін, протягом якого особу можна притягнути до відповідальності», - написав Стерненко.

Також він додав, що прокурор виступив за закриття адміністративного провадження і зняття обвинувачень з Марушевської.

Як повідомляв «Главком», Національне агентство з питань запобігання корупції звинуватило Марушевську в адміністративному порушені через конфлікт інтересів за преміювання самої себе на 500 гривень з нагоди 8 березня. На початку лютого в НАЗК Марушевську викликали за клопотанням першого заступника керівника СБУ.