  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Одеський суд закрив справу проти Марушевської через 500 грн премії

    • Сьогодні, 21:32
    • Розсилка
    Судове засідання
    Судове засідання

    На засіданні прокурор відмовився від підтримки обвинувачення

    Малиновський районний суд Одеси закрив справу проти екс-голови одеської митниці Юлії Марушевської щодо отримання 500 грн премії. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив одеський активіст Сергій Стерненко.

    Читайте також

    Суддя не побачив в діях Марушевської адміністративного правопорушення.

    «Представник каже, що надані обвинуваченням докази є неналежними, а згідно регламенту ДФС юридичний відділ та УВБ погоджували наказ про премію і не виявили жодних правопорушень.
    Представник Юлії також зауважив, що відсутній склад адмінправопорушення і сплинув термін, протягом якого особу можна притягнути до відповідальності», - написав Стерненко.

    Також він додав, що прокурор виступив за закриття адміністративного провадження і зняття обвинувачень з Марушевської.

    Як повідомляв «Главком», Національне агентство з питань запобігання корупції звинуватило Марушевську  в адміністративному порушені через конфлікт інтересів за преміювання самої себе на 500 гривень з нагоди 8 березня. На початку лютого в НАЗК Марушевську викликали за клопотанням першого заступника керівника СБУ.

    Читайте також
    ДФС суд НАЗК Юлія Марушевська
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ