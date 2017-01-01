Одеського поліцейського звільнили за керування службовим авто у нетверезому стані

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Патрульна поліція

Про п’яного поліцейського правоохоронцям повідомила цивільна особа

В Одесі звільнено поліцейського, якого у лютому викрили у керуванні службовим автомобілем Volkswagen Passat у стані алкогольного сп'яніння.

На сайті поліції Одеської області повідомляється, про порушення водієм поліцейського авто правил дорожнього руху заявила до поліції цивільна особа.

Правоохоронці перевірили дану інформацію та виявили, що сержант поліції керував службовим авто у стані алкогольного сп'яніння.

За даним фактом складено адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Також проведене службове розслідування за підсумками якого поліцейського звільнили «за грубе порушення вимог Дисциплінарного статуту органів внутрішніх справ України, що виразилось у особистій недисциплінованості, непостановці службового транспорту на місце стоянки після закінчення робочого часу та використанні його в особистих цілях, а також керуванні автомобілем у стані алкогольного сп'яніння».

До слова, кілька днів тому у Львові п’яний водій врізався в електроопору, намагаючись втекти від патрульних.