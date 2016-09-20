Одесу накрило потужним градом: опубліковано відео

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Фото: Denis Sidak / Facebook Град в Одесі

На кадрах видно, що діаметр граду досягав декількох сантиметрів, він щільним шаром вкрив поверхню землі

В Одесі пройшов потужні град і злива. У соцмережах мешканці міста публікують фото і відео, з яких видно, що діаметр граду досягав декількох сантиметрів. Він щільним шаром вкрив поверхню землі.

Чи є постраждалі, і чи є можливі збитки від граду, відповідні служби поки не повідомляли.

Зазначимо, що традиційно через негоду декілька вулиць Одеси зазнали підтоплення.

Нагадаємо, у неділю, 21 травня, вночі в центральних і південних областях очікуються невеликі, вдень по всій Україні помірні короткочасні дощі, грози. Вітер переважно північно-східний, 7-12 м / с. Температура вночі 4-9 градуси тепла (в південній частині і на Закарпатті 6-11 градуси), вдень 17-22 градуси.