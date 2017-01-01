Один із директорів телеканалу СТБ помер від інсульту

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Заступник голови правління каналу СТБ Сергій Назаров

Сергій Назаров пішов життя 19 квітня

Сьогодні, 19 квітня, від інсульту помер заступник голови правління та програмний директор телеканалу СТБ Сергій Назаров.

Про це у на своїй сторінці у Facebook написав гендиректор каналу Володимир Бородянський.

«Ми познайомилися в 2004 році - 13 років тому. Я зателефонував Сергію і запропонував стати програмним директором СТБ, ми трохи поговорили і стали робити нове СТБ. Сергій бачив те, що не бачили інші люди, мислив настільки неординарно, що нам вдалося побудувати дивовижний телеканал, несхожий на жоден інший. Сергій робив все на 200%, а потім ще на 100%. Назаров геніальна людина. Сьогодні Сергій помер від інсульту», - розповів Бородянський.

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