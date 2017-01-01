Один із директорів телеканалу СТБ помер від інсульту
- Сьогодні, 22:27
-
Розсилка
Сергій Назаров пішов життя 19 квітня
Сьогодні, 19 квітня, від інсульту помер заступник голови правління та програмний директор телеканалу СТБ Сергій Назаров.
Про це у на своїй сторінці у Facebook написав гендиректор каналу Володимир Бородянський.
«Ми познайомилися в 2004 році - 13 років тому. Я зателефонував Сергію і запропонував стати програмним директором СТБ, ми трохи поговорили і стали робити нове СТБ. Сергій бачив те, що не бачили інші люди, мислив настільки неординарно, що нам вдалося побудувати дивовижний телеканал, несхожий на жоден інший. Сергій робив все на 200%, а потім ще на 100%. Назаров геніальна людина. Сьогодні Сергій помер від інсульту», - розповів Бородянський.
До слова, сьогодні у Росії помер жорстоко побитий автор фільму про кримінальні зв'язки Путіна. Журналіст і співзасновник російської газети «Новий Петербург» Микола Андрущенко перебував у стані коми з 9 березня.