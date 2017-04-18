Один із ініціаторів відокремленні Каліфорнії від США вирішив перебратися в Росію

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Один із засновників руху Yes California Луїс Маринеллі

Луїс Маринеллі в найближчому майбутньому не збирається повертатися до Каліфорнії

Луїс Маринеллі, один із засновників руху Yes California, який виступає за відокремлення Каліфорнії від США, відкликав збір підписів про проведення референдуму щодо зміни регіональної конституції. Він також повідомив, що має намір зробити Росію своєю новою домівкою.

Про це повідомляє Lenta.ru.

«Я знайшов у Росії своє нове щастя, життя без джерел постійної тривоги, розчарувань і обурення через ситуацію на моїй батьківщині (...). Якщо жителі Росії будуть такі добрі і приймуть мене на постійній основі, я зроблю Росію своєю новою домівкою», - наводить видання слова Маринеллі.

Він також зазначив, що в найближчому майбутньому не збирається повертатися до Каліфорнії. Тому, на його думку, збір підписів потрібно зупинити, щоб у штаті могла бути складена нова, не пов'язана з ним петиція, яка дозволить людям зробити свій вибір.

ЗМІ зазначає, що Маринеллі з вересня минулого року проживає в Єкатеринбурзі разом зі своєю дружиною Анастасією. На сторінці чоловіка у «ВКонтакте» як місце проживання також вказано адміністративний центр Свердловської області. Записи на його сторінці зроблені російською мовою, проте деякі з них містять безліч помилок.

Маринеллі почав кампанію за відокремлення Каліфорнії від Сполучених Штатів в 2015 році. Процес отримав назву Calexit за аналогією з Brexit - виходом Великої Британії зі складу Євросоюзу.

У січні 2017 стало відомо, що активісти Yes California отримали дозвіл на збір підписів на підтримку проведення референдуму щодо зміни регіональної конституції. Цей крок був необхідний для того, щоб ініціювати голосування за незалежність штату.

У листопаді 2016 року активісти передали пропозиції щодо референдуму в прокуратуру штату. Вони планували провести остаточне голосування в березні 2019 року.

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