«Сам удома»: Україну порівняли з героєм різдвяної кінострічки

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Кадр із кінострічки «Сам удома»

Через перемогу Трампа Україна в буквальному сенсі залишилася сама на міжнародній арені

Американський журналіст та підприємець Віджай Махешварі у статті для видання Politico порівняв Україну із головним героєм різдвяного кінофільму «Сам удома» Кевіном, котрий залишився сам вдома на Різдво. Так і Україна після перемоги Дональда Трампа на виборах у США фактично залишилася сам-на-сам із російською агресією.

«Українці з розумінням ставляться до головного героя Кевіна у виконанні Маколея Калкіна, який залишився сам і захищає свій будинок від безжальних злочинців, винаходячи хитрі трюки, щоб не дати їм потрапити всередину. Протягом століть українцям точно так само доводилося захищатися від жадібних чужинців, спрямовуючи всю свою винахідливість на охорону кордонів», – пояснює автор феномен популярності кінострічки в Україні.

«Оскільки Трамп закликає до двосторонньої співпраці з путінською Росією, багато українців сьогодні побоюються, що їх кинуть під поїзд і їм доведеться самим захищатися від Росії. Навіть Європа, яка підбадьорювала і надихала проєвропейську революцію в Україні, сьогодні не дуже хоче підтримувати країну, яка не поспішає здійснювати реформи і викорінювати корупцію», – пише Віджай Махешварі.

За словами підприємця, Україну сьогодні неохоче підтримують у Європі, і навіть Польша, яка раніше рішуче виступала за права сусіда, сьогодні зайнялася своїми внутрішніми проблемами.

«Однак у тому, що ти залишився сам удома, є свої переваги. Подивіться на Кевіна з його дитячою винахідливістю і хитрими пастками. Для України плюс у тому, що із втратою зовнішньої підтримки її уряд буде змушений довести до кінця болючі реформи і навести нарешті лад у власному домі, зробивши це самостійно», – зазначив журналіст.

Підприємець дав доволі позитивний прогноз для України, якщо врешті-решт вона почне боротися з корупцією та проводити реформи, на які чекає Європа.

«Без Дядечка Сема, який тримає Україну за руку і обіцяє їй легкі гроші, країні доведеться навчитися самостійності. Це принесе користь уряду, який не хоче висовуватися і здійснювати непрості реформи. За Трампа Україні доведеться доводити, що вона гідна підтримки Заходу, і Київ уже не зможе приймати як належне його доброзичливе ставлення», – зазначив американський підприємець.