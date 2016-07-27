Один з мобільних операторів України анонсував різке підвищення тарифів

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Vodafone підвищує тарифи Red-2015

Vodafone підвищує тарифи Red-2015

З 5 травня 2017 року мобільний оператор «Vodafone Україна» підвищує тарифи Vodafone Red-2015.

Про це повідомляє businessua з посиланням на прес-службу компанії.

Так, тариф Red S подорожчає з 30 до 45 грн, Red M – із 50 до 70 грн, а Red L – із 90 до 120 гривень. Що стосується обсягу послуг, що надаються за вказану вартість, то він залишається незмінним.

Примітно, що за умови замовлення цих тарифних планів відразу на рік, їхня вартість буде відповідати старій ціні.

В «Vodafone Україна» зазначили, що зараз тарифи Red S, M, L 2015 закриті для нових підключень.

Нагадаємо, Антимонопольний комітет змусив «Київстар» знизити тарифи.

Антимонопольний комітет України оштрафував «Київстар» на 43,52 тис гривень через ненадання затребуваної комітетом інформації в означений законом термін.