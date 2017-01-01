Один з ватажків «ЛНР» вимагає пояснень від спостерігачів ОБСЄ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дейнего заявив, що представники ОБСЄ не хочуть йому пояснювати мету вчорашніх відвідин «сірої зони»

Один з ватажків «ЛНР», який представляє окуповану частину Луганщини на мінських переговорах Владислав Дейнего заявив, що представники Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ не хочуть йому пояснювати мету вчорашніх відвідин «сірої зони» в районі Станиці Луганській.

«Коли ми виходили на Станицю Луганську і розглядали там стежки на дачних ділянках, у мене виникло питання: в чому мета даного заходу і який результат ми плануємо отримати від цього заходу?» - звернувся Дейнего до представників СММ.

Помічник керівника команди СММ ОБСЄ на Луганщині Андре Лорш зазначив, що представники СММ не має права публічно відповідати на запитання представників т.зв. «ЛНР».

А Дейнего не вгамовувався, продовжуючи накидатися на представників ОБСЄ: «Я після виходу на Станицю отримав тисячу звернень в яких люди від мене вимагають «поясніть навіщо ви водили ОБСЄ по дачах», і я повинен їм дати відповідь».