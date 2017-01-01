Одіозний екс-міністр Клименко не виплатив зарплату звільненим працівникам «Радіо Вісті»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександр Клименко

Екс-соратник Януковича пустив невиплачені людям гроші на власний піар?

Колективу закритого 3 березня «Радіо Вісті» досі не виплатили зарплату за останні три місяці роботи. Про це розповів колишній генпродюсер радіо Віталій Докаленко «Телекритиці».

«Якщо ви запрошуєте на роботу хороших журналістів, їм, як мінімум, потрібно вчасно платити зарплату... І всім нам до сих пір не виплатили зарплату за останні три місяці», - зазначив він.

Водночас Докаленко визнав, що певні працівники не відповідали загальному високому рівню колектива, однак їх мусили терпіти через протекцію власників медіа. «Ведучий Олександр Семченко не вміє вести ефіри (зокрема йшлося про резонансний ефір з Тетяною Мунтян, - Ред.) і не має ніякого стосунку до журналістики. Він протеже власників і після кожного ефіру я казав, що рано чи пізно ми отримаємо попередження. Так і сталося. Це ще один приклад того, як власники своїми руками вбили медіа, в яке вклали дуже багато грошей»,- зазначив екс-генпродюсер.

Як відомо, «Радіо Вісті» пов’язують із екс-міністром доходів і сборів (вважався близьким до сім'ї президентства Віктора Януковича). Примітно, що грошей у Клименка зараз вистачає на самопіар.

Так, вчора біля входу до столичної станції метро Святошин перехожим безплатно роздавали газету партії «Успішна країна», лідером якої є Клименко, що досі переховується у Росії. Остання сторінка газети, як свідчення високої духовності колишнього міністра, містить православний календар.