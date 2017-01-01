Одіозному судді Ємельянову продовжили заборону покидати Київську область

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Артур Ємельянов

Служителя Вищого адмінсуду підозрюють у втручанні в діяльність судових органів та роботу автоматизованої системи документообігу суду

Судді Вищого господарського суду України Артуру Ємельянову продовжено строк дії обов'язків запобіжного заходу у рамках кримінального провадження за ознаками правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 376, ч. 2 ст. 376-1 КК України (втручання в діяльність судових органів та незаконне втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду).

Як стало відомо «Главкому», таку ухвалу виніс Печерський райсуд Києва від 17 березня.

На Ємельянова поклали зобов’язання не відлучатися за межі Київського області без дозволу слідчого, прокурора або суду; утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні, а також здати закордонний паспорт, інші документи, що дають право на виїзд з України.

Нагадаємо, що досудове розслідування з’ясувало, що суддя Ємельянов, використовуючи своє службове становище та здійснюючи адміністративний вплив на суддів господарського суду міста Києва та Київського апеляційного господарського суду, спонукав їх до прийняття незаконних рішень щодо порядку визначення спеціалізації суддів, обмеживши їх у праві на здійснення правосуддя на принципах об'єктивного та неупередженого розподілу справ між суддями.

Також служитель Феміди втрутився в діяльність судових органів, створив механізм штучного впливу на автоматизовану систему документообігу цих судів при розподілі справ, нівелювавши передбачені законом принципи автоматизованого розподілу справ.

17 жовтня 2016 року Ємельянову повідомлено про підозру у скоєнні ним злочинів, передбачених ч. 2 ст. 376 та ч. 2 ст. 376-1 КК України.

27 жовтня Печерський районний суд Києва підозрюваному судді обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 1,5 млн грн та поклав на нього низку обов'язків.

Як повідомляв «Главком», 12 січня 2017 року Вища рада юстиції на два місяці усунула від роботи суддю Вищого господарського суду Артура Ємельянова.

Суддя Вищого господарського суду Артур Ємельянов (колишній голова Господарського суду Києва та Київського апеляційного госпсуду) – один із найбагатших людей у мантії. Якщо вірити матеріалам розслідування Генеральної прокуратури, родині цього служителя Феміди належать активи вартістю понад 300 млн гривень. Це – кошти в іноземній валюті у Європейському банку, якими, за даними фінрозвідки Ліхтенштейну і Латвії, користувалася дружина судді Світлана Ємельянова (розлучились після зміни влади – восени 2014 року). Йдеться про рахунки панамської Restwood Products Corporation. Два роки тому фірма переказала зазначену вище суму з Латвії в Ліхтенштейн. За даним фактом в ЄС розпочали розслідування за підозрою у відмиванні коштів. Згодом естафету перехопила українська прокуратура.

За попередніми висновками українського слідства, зазначені закордонні активи мають кримінальне походження. Крім того, аналіз фінансових операцій сім'ї Артура Ємельянова з 2010-го по 2014 роки показав, що його витрати значно перевищують офіційні доходи. Це дало привід для підозри у незаконному збагаченні.

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