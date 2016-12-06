«Одна любов на все життя»: Порошенко привітав першу леді
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Петро та Марина Порошенки
Марина Порошенко відзначає день народження
Сьогодні, 1 лютого, відзначає свій день народження перша леді України Марина Порошенко.
Президент Петро Порошенко привітав дружину зі святом.
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«Одна любов на все життя» - це про нас з тобою. З днем народження, кохана!» - написав Порошенко в Facebook.
Як відомо, Марина Порошенко очолює Благодійний Фонд Порошенка, займається експериментальним проектом із запровадження інклюзивної освіти в Україні.