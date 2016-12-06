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    «Одна любов на все життя»: Порошенко привітав першу леді

    • Сьогодні, 08:53
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    Петро та Марина Порошенки
    Петро та Марина Порошенки

    Марина Порошенко відзначає день народження

    Сьогодні, 1 лютого, відзначає свій день народження перша леді України Марина Порошенко.

    Президент Петро Порошенко привітав дружину зі святом.

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    «Одна любов на все життя» - це про нас з тобою. З днем народження, кохана!» - написав Порошенко в Facebook.

    Як відомо, Марина Порошенко очолює Благодійний Фонд Порошенка, займається експериментальним проектом із запровадження інклюзивної освіти в Україні.

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