Одного з керівників Одеської митниці взяли на хабарі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Митника «взяли на гарячому при отриманні хабаря» працівники ГПУ разом з СБУ та ВБ ДФС

Виконувача обов’язків заступника Одеської митниці затримали за звинуваченням в отриманні хабаря у 600 доларів.

Про це повідомив генпрокурор України Юрій Луценко у Facebook.

За його словами, митника «взяли на гарячому при отриманні хабаря» працівники Генпрокуратури разом з СБУ та ВБ ДФС.

«Мєлочь. Але світить від 5 до 10 років», – написав Юрій Луценко.

Прізвище затриманого генеральний прокурор не назвав.