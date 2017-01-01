Одного з керівників Одеської митниці взяли на хабарі
- Вчора, 22:58
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Розсилка
Митника «взяли на гарячому при отриманні хабаря» працівники ГПУ разом з СБУ та ВБ ДФСВиконувача обов’язків заступника Одеської митниці затримали за звинуваченням в отриманні хабаря у 600 доларів.
Про це повідомив генпрокурор України Юрій Луценко у Facebook.
За його словами, митника «взяли на гарячому при отриманні хабаря» працівники Генпрокуратури разом з СБУ та ВБ ДФС.
«Мєлочь. Але світить від 5 до 10 років», – написав Юрій Луценко.
Прізвище затриманого генеральний прокурор не назвав.