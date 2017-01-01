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    Одного з керівників поліції Волині затримано на хабарі

    • Сьогодні, 11:38
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    Хабар

    Майор поліції вимагав гроші від 41-річного волинянина

    Працівники внутрішньої безпеки Національної поліції та Управління СБУ у Волинській області встановили, що начальник сектору кримінальної поліції Луцького відділу поліції вимагає гроші від 41-річного волинянина. Про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки НА.

    «Погрожуючи чоловікові притягненням до кримінальної відповідальності за ст.246 (Незаконна порубка лісу) Кримінального кодексу України, майор поліції захотів «відкуп» - 1 тисячу доларів США», - йдеться в повідомленні.

    За викритим фактом слідчими прокуратури Волинської області було розпочато кримінальне провадження – за ч.3 ст.368 (Прийняття пропозиції,обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

    Фігуранта справи затримали під час отримання неправомірної вигоди.

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    Одного з керівників поліції Волині затримано на хабарі
    Одного з керівників поліції Волині затримано на хабарі
    Одного з керівників поліції Волині затримано на хабарі
    Одного з керівників поліції Волині затримано на хабарі

    Наразі вирішується питання щодо обрання поліцейському міри запобіжного заходу та оголошення йому підозри.

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