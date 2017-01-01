Одного з керівників поліції Волині затримано на хабарі

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Майор поліції вимагав гроші від 41-річного волинянина

Працівники внутрішньої безпеки Національної поліції та Управління СБУ у Волинській області встановили, що начальник сектору кримінальної поліції Луцького відділу поліції вимагає гроші від 41-річного волинянина. Про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки НА.

«Погрожуючи чоловікові притягненням до кримінальної відповідальності за ст.246 (Незаконна порубка лісу) Кримінального кодексу України, майор поліції захотів «відкуп» - 1 тисячу доларів США», - йдеться в повідомленні.

За викритим фактом слідчими прокуратури Волинської області було розпочато кримінальне провадження – за ч.3 ст.368 (Прийняття пропозиції,обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Фігуранта справи затримали під час отримання неправомірної вигоди.

Наразі вирішується питання щодо обрання поліцейському міри запобіжного заходу та оголошення йому підозри.