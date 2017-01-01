Однокурсник Путіна: Глава РФ анексував Крим через особисті образи

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Володимир Путін

У свого ставленика, «двічі не судимого «проффесора», Путін вклав чимало грошей – Швець

Президент Росії Володимир Путін окупував Крим, у першу чергу, не зі стратегічних міркувань, а через особисті образи. Про це розповів однокурсник Путіна по Інституту КДБ, екс-розвідник СРСР Юрій Швець, пише «Гордон».

«Деякі західні аналітики так звані намагаються вкласти в голову Путіна якісь стратегічні задуми – це велика помилка. Вова – та людина, у якої при прийнятті рішення спочатку працює підсвідоме, емоція, і тільки потім він починає міркувати. Я думаю, він пішов на це, страшенно образившись на Україну за те, що вона його ось так...» – сказав він.

Швець уточнив: «У свого ставленика, «двічі не судимого «проффесора», він вклав чимало грошей, а тут його виганяють. Та ще й демонстрації, та ще й сміються, та ще пісеньки різні співають... Тобто його прорвало – він не міг бачити свято вільного народу».

Як повідомлялося, Швець також розказав, що Путіна визнали непридатним для роботи в розвідці.