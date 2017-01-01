  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Однокурсник Путіна: Глава РФ анексував Крим через особисті образи

    • Сьогодні, 16:18
    • Розсилка
    Володимир Путін
    Володимир Путін

    У свого ставленика, «двічі не судимого «проффесора», Путін вклав чимало грошей – Швець

    Президент Росії Володимир Путін окупував Крим, у першу чергу, не зі стратегічних міркувань, а через особисті образи. Про це розповів однокурсник Путіна по Інституту КДБ, екс-розвідник СРСР Юрій Швець, пише «Гордон».

    «Деякі західні аналітики так звані намагаються вкласти в голову Путіна якісь стратегічні задуми – це велика помилка. Вова – та людина, у якої при прийнятті рішення спочатку працює підсвідоме, емоція, і тільки потім він починає міркувати. Я думаю, він пішов на це, страшенно образившись на Україну за те, що вона його ось так...» – сказав він.

    Швець уточнив: «У свого ставленика, «двічі не судимого «проффесора», він вклав чимало грошей, а тут його виганяють. Та ще й демонстрації, та ще й сміються, та ще пісеньки різні співають... Тобто його прорвало – він не міг бачити свято вільного народу».

    Як повідомлялося, Швець також розказав, що Путіна визнали непридатним для роботи в розвідці.

    Читайте також
    Путін
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ