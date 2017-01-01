Однокурсник Путіна: Янукович та Азаров - агенти КДБ

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Азарова завербували «ще в студентські роки»

Екс-президент Віктор Янукович та екс-прем’єр-міністр України Микола Азаров були агентами КДБ. Про це розповів однокурсник Путіна по Інституту КДБ, екс-розвідник СРСР Юрій Швець, пише «Гордон».

«Янукович, «двічі не судимий», там був завербований, тому що незабаром після відсидки він, як відомо, виїжджав в Монако. Після відсидки, після двох ходок!», - наголосив він.

Швець додав, що після двох судимостей «не те що в Монако - це вертеп солодкого життя капіталізму - в Монголію виїхати було б неможливо».

Одногрупник Путіна також зазначив, що Азаров також був агентом КДБ, завербували його «ще в студентські роки».

Як повідомлялось, Швець також розказав, що Путіна визнали непридатним для роботи в розвідці.