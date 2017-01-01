Офіцер підстрелив п’яного агресивного військовослужбовця – штаб АТО



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Офіцер поранив військового

Військовослужбовця доставили до лікарні міста Бахмут, де надали необхідну медичну допомогу

Офіцер застосував зброю до агресивно налаштованого п’яного військовослужбовця, перед цим зробив три попереджувальні постріли вгору, передає прес-центр штабу АТО у Facebook.

Як повідомили у прес-центрі АТО, у розташуванні одного з підрозділів, що входять до складу сил АТО, група військовослужбовців у стані алкогольного сп’яніння, відмовилась виконувати наказ командира та поводила себе агресивно.

«Така поведінка військовослужбовців становила реальну загрозу життю та здоров’ю офіцера. Реагуючи на ситуацію, командир підрозділу здійснивши три попереджувальні постріли у повітря, а згодом попереджувальні постріли у землю, здійснив постріл по ногах агресивного нетверезого військовослужбовця», - йдеться у повідомленні.

Військовослужбовця, за інформацією штабу АТО, доставили до лікарні міста Бахмут, де надали необхідну медичну допомогу та встановили діагноз: «вогнепальне кульове поранення нижньої третини правої гомілки нижньої стопи».

«Водночас лікарями медичного закладу засвідчено, що під час поранення «постраждалий» перебував у стані алкогольного сп’яніння, в його крові було виявлено 1,29 проміле алкоголю», - уточнили у штабі.

У прес-центрі штабу АТО додали, що на місці події працюють представники військової комендатури міста Бахмут та оперативна група Головного управління Національної поліції в Донецькій області.

Нагадаємо, з початку доби 10 квітня в зоні проведення АТО бойовики 28 разів обстріляли сили АТО і двоє українських військових отримали поранення.