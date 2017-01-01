Офіційні результати виборів у Франції: Макрон переміг Ле Пен з різницею у 32%

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Еммануель Макрон

Еммануеля Макрона підтримали 20,7 млн французів

Лідер руху «Вперед» Еммануель Макрон переміг у другому турі президентських виборів у Франції, набравши 66,06% голосів.

Відповідні дані наводять у міністерстві внутрішніх справ Франції за підсумками підрахунку 100% бюлетенів.

В цілому, як повідомили у МВС, за Макрона проголосували 20,7 млн виборців.

Його суперниця, лідер «Національного фронту» Марін Ле Пен отримала 33,94% голосів. Всього свої голоси на її підтримку віддали більше 10,6 млн французів.

Загальна явка у другому турі склала 74,62%. При цьому 6,33% виборців (3 млн осіб) не проголосувати за жодного з кандидатів. Ще 2,24% бюлетенів (1,06 млн) визнані недійсними.

Нагадаємо, екзит-поли пророкували Еммануелю Макрону 65,1% голосів виборців, Ле Пен прогонозували 34,9% підтримки французів.

Представниця «Національного фронту» Ле Пен вже визнала поразку на виборах.

Відразу після оголошення попередніх результатів, лідер руху «Вперед» Еммануель Макрон заявив, що з його обранням на найвищу посаду в республіці «відкривається нова сторінка історії».

Президент України Петро Порошенко вже привітав Макрона з перемогою та висловив сподівання на співпрацю з Францією та активізацію «нормандського формату».

Перший тур президентських виборів у Франції відбувся 23 квітня, за його підсумками найкращим із 24,01% голосів став Еммануель Макрон, Ле Пен фінішувала слідом - 21,3%.

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