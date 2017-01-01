Офіційний «голос» країни став генпродюсером Суспільного радіо



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дмитро Хоркін – офіційний голос Національного радіо України, а також голос загальнодержавних заходів нашої країни

Відсьогодні диктор Національного радіо Дмитро Хоркін приступив до виконання обов'язків генерального продюсера Суспільнного радіо.

Про це він написав у своєму Facebook та подякував голові правління «Національної суспільної телерадіокомпанії України» Зурабу Аласанії за підтримку.

«Дякую за довіру, Зурабе! Дякую за підтримку нашій дрім-тім-команді. Із сьогоднішнього дня приступаю до роботи генеральним продюсером Українського радіо ПАТ «НСТУ», – написав він та розмістив спільне фото.

Нагадаємо, Наглядова рада 10 квітня 2017 року обрала головою правління Суспільного мовлення Зураба Аласанію.

Наглядова рада ПАТ «НСТУ» на черговому засіданні, що відбулося 27 квітня, ухвалила текст контракту з Аласанією та доручила голові Наглядової ради Тетяні Лебедєвій підписати його.

16 квітня Аласанія оприлюднив склад медіа-менеджерів, що працюватимуть із ним на Суспільному. В ньому він зазначив, що радіо буде займатися Дмитро Хоркін.

15 травня Наглядова рада обрала членів правління Суспільного мовлення

Читайте також статтю: Зураб Аласанія: Телецентр на Мельникова доцільно зруйнувати