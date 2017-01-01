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    Офіційний «голос» країни став генпродюсером Суспільного радіо

    • Сьогодні, 13:25
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    Дмитро Хоркін – офіційний голос Національного радіо України, а також голос загальнодержавних заходів нашої країни

    Відсьогодні диктор Національного радіо Дмитро Хоркін приступив до виконання обов'язків генерального продюсера Суспільнного радіо.

    Про це він написав у своєму Facebook та подякував голові правління «Національної суспільної телерадіокомпанії України» Зурабу Аласанії за підтримку.

    «Дякую за довіру, Зурабе! Дякую за підтримку нашій дрім-тім-команді. Із сьогоднішнього дня приступаю до роботи генеральним продюсером Українського радіо ПАТ «НСТУ», – написав він та розмістив спільне фото. 

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    Нагадаємо, Наглядова рада 10 квітня 2017 року обрала головою правління Суспільного мовлення Зураба Аласанію.

    Наглядова рада ПАТ «НСТУ» на черговому засіданні, що відбулося 27 квітня, ухвалила текст контракту з Аласанією та доручила голові Наглядової ради Тетяні Лебедєвій підписати його. 

    16 квітня Аласанія оприлюднив склад медіа-менеджерів, що працюватимуть із ним на Суспільному. В ньому він зазначив, що радіо буде займатися Дмитро Хоркін.

    15 травня Наглядова рада обрала членів правління Суспільного мовлення

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