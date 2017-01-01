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    Офіси «Опоблоку» двічі горіли на Дніпропетровщині вночі

    • Сьогодні, 13:19
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    Пошкоджені двері в офісі партії
    Фото: dsns.gov.ua
    Пошкоджені двері в офісі партії

    Одна з пожеж сталася в місті Кривий Ріг, інша – в місті Кам’янське

    В ніч на 13 травня в Дніпропетровській області сталися дві пожежі біля офісів політичної партії «Опозиційний блок». В обох випадках стався підпал автомобільних шин, який і пошкодив офіси, йдеться у повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

    Зокрема, 13 травня о 01:19 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу, що виникла на вулиці Володимира Великого в місті Кривий Ріг.

    Прибувши на місце виклику, вогнеборці встановили, що горять старі автомобільні шини біля вхідних дверей приміщення офісу політичної партії «Опозиційний блок». Офіс розташований на 1-му поверсі двоповерхової будівлі.

    Вогнем пошкоджено ролет та вхідні двері на загальній площі два квадратні метри. Загиблих та травмованих немає. Пожежу ліквідовано о 01:47.

    Цього ж дня, о 02:40 до Служби порятунку «101» міста Кам’янське, надійшло повідомлення, що в Заводському районі на вулиці Олекси Сокола виникла пожежа біля приміщення політичної партії «Опозиційний блок».

    Пожежні-рятувальники, які прибули на місце події, встановили, що горять старі автомобільні шини біля вхідних дверей та полум’ям вже охоплено натяжну стелю і офісні меблі в середині приміщенні громадської приймальні.

    Вогнем пошкоджено вхідні двері, натяжну стелю та офісні меблі на загальній площі 21 квадратний метр.

    Пожежу ліквідовано о 03:08. Загиблих та травмованих немає. Причини та збитки від цих двох пожеж встановлюються правоохоронними органами.

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    Офіси «Опоблоку» двічі горіли на Дніпропетровщині вночі
    Офіси «Опоблоку» двічі горіли на Дніпропетровщині вночі
    Офіси «Опоблоку» двічі горіли на Дніпропетровщині вночі
    Офіси «Опоблоку» двічі горіли на Дніпропетровщині вночі

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